Коронавирус
НДН.инфоЧисло заболевших коронавирусом превысило миллион человек
По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек. Такие данные опубликовал сайт НТВ со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса в США. У ВОЗ цифры более мягкие — там насчитали чуть больше 820 тысяч случаев заражения.
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Коронавирус в США: количество зараженных больше, чем в Италии и Испании вместе взятых
ЛигаNews.netвчера в 03:41
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