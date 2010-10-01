Общество

YA62.ruYA62.ruЧисло заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500

В Рязанской области за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев кооронавируса, общее число заболевших в регионе за все время пандемии составило 5 507. Об этом сообщил федеральный оперштаб. Выздоровело за сутки 97 рязанцев, за все время – 4 123.
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Число заражённых коронавирусом рязанцев превысило 5500

62инфо04:02

8 июля в Тверской области 39 человек выздоровели, 32 заболели и 2 умерли от коронавируса

Афанасий-бизнес03:56

Число рязанцев с COVID-19 превысило 5 500

RZN.info03:23

Число заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500

YA62.ru03:20
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Общество

СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
РИА Новости 06:34
Политика

Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране

Национальная служба новостей 05:07
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Политика

Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
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Политика

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
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Кино

Создатели «Пацанов» выпустят спин-офф про Бутчера

Российская газета 05:22
Политика

Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»

Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе

Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Газета.Ru 05:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

Исследователи смогли разгадать загадку «мертвой воды». Оказалось, что все дело в ее плотности слоев.
МедиаПоток 00:41
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Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Инфо24 вчера в 09:22
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Здоровье

Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом

Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
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Единоборства

Сергей Харитонов принес извинения Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат»

Александр Емельяненко, которого Харитонов назвал предателем из-за сотрудничества с клубом «Ахмат», не оставил без внимания заявление бывшего соперника.
FightTime.ru 04:01
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Шоу-бизнес

СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь

Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Здоровье

Один человек за прошедшие сутки умер от коронавируса в Крыму

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Крым 24 04:18
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Кино

Продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс

Warner Bros собирается начать работу над новой полнометражной экранизацией комиксов о Джоне Константине.
Live24 04:53
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Общество

Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена

В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
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Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Деловое.ТВ 06 июля в 11:05
3
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
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Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
1K
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона.
Lenta.ru 06:24
Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
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Происшествия

На Кубани выздоровели более 81% заболевших коронавирусом

Общее число заболевших достигло 6399 случаев, на 7 июля 5198 пациентов выписаны в связи с выздоровлением, это составляет более 81%.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
2,3K
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
1,1K
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
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