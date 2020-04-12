Коронавирус
Российская газетаВ Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Кино
Рик Граймс появится в спин-оффе «Ходячих мертвецов»
В Сети появился тизер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», передает «Газета.ru».
Телеканал 360° 10 апреля в 10:18
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Технологии
Во Франции археологи нашли флягу римского легионера
Волга-Медиа 00:33
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Здоровье
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
Общество
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Фигурное катание
Щербакова рассказала о реакции на отмену ЧМ по фигурному катанию-2020
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своей реакции на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале.
МК-Спорт 04:53
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Общество
В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки
В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Политика
Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти
Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Общество
Трансгендеры насиловали сотрудниц тюрем в Британии
Среди заключенных в Великобритании до 1,5 тысячи позиционируют себя как трансгендеры.
iReactor 04:14
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Игры
Слухи: у Resident Evil 3 Remake не будет дополнений, команда авторов уже занята другим проектом
Согласно информации проверенного инсайдера Dusk Golem, Resident Evil 3 Remake вряд ли получит дополнения, так как команда разработчиков уже перешла на другой проект.
3DNews 05:11
Общество
Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза
По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38