В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 40

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 2,3K

Здоровье В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки. 49

Общество Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.

Здоровье В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.

Фигурное катание Щербакова рассказала о реакции на отмену ЧМ по фигурному катанию-2020 Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своей реакции на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале.

Наука На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства. 15

Общество В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. 46

Общество В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.

Политика Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ. 8

Общество В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре. 115

Общество В Подмосковье ввели электронные пропуска Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. 242