Коронавирус
Алтайская правдаЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
Всего же от инфекции излечились 371 человек (333 взрослых и 38 детей). В 550 случаях наблюдалось бессимптомное течение. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 48 тыс. 436 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5 тыс. 755.
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Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась с новостями из больницы
Телепрограмма 00:32
Здоровье
Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса
27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM вчера в 03:40
Единоборства
Орловский победил известного бразильского бойца на UFC Fight Night 171
Послё трёх раундов, судейская бригада единогласно отдала победу бойцу из Белоруссии.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Общество
У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус
У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.
Газета.Ru 03:06
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 11 мая в 07:06
Политика
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Шоу-бизнес
Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной
Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru вчера в 10:45
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 12 мая в 04:44
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16