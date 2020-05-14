Всего же от инфекции излечились 371 человек (333 взрослых и 38 детей). В 550 случаях наблюдалось бессимптомное течение. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 48 тыс. 436 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5 тыс. 755.

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