Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии за последние сутки, общее количество заболевших превысило 100 тысяч, передает National Post со ссылкой на статистику Агентства гражданской защиты Италии.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

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