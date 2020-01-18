Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

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