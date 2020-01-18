Здоровье
News.ruЧисло заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз
Фонтанка.Рувчера в 08:17
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Происшествия
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Происшествия
В Миассе из больницы уволили пьяного врача
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
Единоборства
Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора
Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Авто
Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж
Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Футбол
Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
Защитник «МЮ» Эшли Янг прилетел в Милан, чтобы подписать соглашение с «Интером», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Авто
Семейный паркетник Toyota Venza возвращается в Россию
Автомобильный бренд Toyota рассказал о намерении вернуть на территорию России Toyota Venza, который некогда считался популярным семейным автомобилем.
Футбол
«Фиорентина» превзошла «Наполи» в матче чемпионата Италии
«Фиорентина» победила на выезде «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу (2:0).
Экономика
Пенсионерам полагается еще один перерасчет пенсии в этом году: категория
Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева рассказала, в каком случае пенсионерам могут еще раз в этом году произвести перерасчет пенсионной выплаты в пользу ее увеличения, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
Армия и оружие
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Игры
Cyberpunk 2077 был отложен до сентября
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.