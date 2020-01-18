Здоровье

News.ruNews.ruЧисло заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

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Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

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BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз

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Число зараженных новым коронавирусом может превышать 1700 — ученые

Красная веснавчера в 04:54

Учёные заявили о более тысячи заразившихся новым вирусом в Китае

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Ученые посчитали число заразившихся новым китайским вирусом

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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Известиявчера в 22:41
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В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

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Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Происшествия

В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
RT на русском 04:07
Политика

В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

RT на русском 04:42
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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Газета.Ru вчера в 15:59
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Происшествия

В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
ТАСС 03:00
Единоборства

Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Профиль 04:33
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Авто

Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.
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Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.
РБК 04:33
Футбол

Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Soccer.ru вчера в 13:11
Футбол

Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Защитник «МЮ» Эшли Янг прилетел в Милан, чтобы подписать соглашение с «Интером», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Бомбардир.ру 17 января в 06:21
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Авто

Семейный паркетник Toyota Venza возвращается в Россию

Автомобильный бренд Toyota рассказал о намерении вернуть на территорию России Toyota Venza, который некогда считался популярным семейным автомобилем.
Car.ru вчера в 13:13
Футбол

«Фиорентина» превзошла «Наполи» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» победила на выезде «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу (2:0).
RT на русском вчера в 19:17
Экономика

Пенсионерам полагается еще один перерасчет пенсии в этом году: категория

Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева рассказала, в каком случае пенсионерам могут еще раз в этом году произвести перерасчет пенсионной выплаты в пользу ее увеличения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 17 января в 15:30
Общество

Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 03:22
Армия и оружие

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
ТК Звезда вчера в 15:11
Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 01:42
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС вчера в 17:26
Игры

Cyberpunk 2077 был отложен до сентября

OvideO.ru вчера в 13:17
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Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
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