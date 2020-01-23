Здоровье
RT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
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Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Политика
Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным
Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Теннис
Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Здоровье
Елена Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
Елена Малышева рассказала о том, как можно защититься от коронавируса, вспышка которого недавно была зафиксирована в Китае.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Космос
В Европе начали разработку климатического спутника
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Общество
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который позволит привлекать к расходам на жилье ребенка того родителя, который живет отдельно после развода.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар
Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Политика
Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
Напомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные территории Донбасса.
Футбол
Гапонов: на моей памяти Кононов «пихал» дважды. Оба раза — мне
Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми ему доводилось работать в клубе.