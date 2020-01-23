Здоровье

RT на русскомRT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610

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