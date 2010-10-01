Тест на коронавирус оказался положительным у 10 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. На утро 2 мая в регионе зарегистрировано 153 заболевших опасной инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек

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