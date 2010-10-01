Происшествия
Комсомольская правда - КемеровоЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек
Тест на коронавирус оказался положительным у 10 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. На утро 2 мая в регионе зарегистрировано 153 заболевших опасной инфекцией.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом
"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
В России почти 8 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
В России за сутки выявлены еще 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее.
Вести.Ru вчера в 16:35
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Политика
В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева
Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество
Эпидемиолог прокомментировал прогнозы об окончании эпидемии в России
Не стоит всерьез полагаться на «упражнения математиков», не имеющие отношения к реальности, заявил доктор медицинских наук, профессор вирусолог Анатолий Альштейн 2 мая, комментируя прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России, сообщает НСН.
ИА Красная Весна 05:20
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:54
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе.
NewInform 04:38
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 30 апреля в 03:55
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera 30 апреля в 15:48
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Авто
В США у некоторых автокомпаний продажи упали на 50%
Корейские концерны снизили реализацию на 39 и 38% соответственно. У «Genesis» зафиксировано снижение продаж на 50%.
ГЛАС.RU 04:57
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Здоровье
Правительство Украины обвинило местные власти в задержке надбавок медикам
Киев, 2 мая 2020, 11:54 — REGNUM Медицинские работники на Украине, работающие с пациентами, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2, не получили 200% надбавку к зарплате по вине местных властей.
REGNUM 04:54
Происшествия
В Пермском крае выявлено 32 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Пермском крае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три случая посмертно.
Рифей-Пермь 05:17
Общество
В Калининградской области выявили еще 43 случая коронавируса
В Калининградской области выявили 43 новых случая коронавируса.
Каскад 04:41
Происшествия
При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Коммерсантъ вчера в 22:33
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Политика
Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»
Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49