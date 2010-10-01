Здоровье
Комсомольская правда - КемеровоРезко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе
Отметил также, что незначительно выросло число заболевших в возрасте 18-30 лет - сейчас здесь 15 человек. Также коронавирус диагностирован у 41 кузбассовца в возрасте от 31 до 45 лет. Самая многочисленная по числу заболевших возрастная группа 46-60 лет: здесь коронавирус выявлен у 46 человек.
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