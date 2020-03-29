В Москве подтверждены еще 197 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил столичный оперативный штаб. Среди заболевших оказались 13 детей.

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».

Кино Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.

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Путешествия В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.

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Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.

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Политика В Польше оценили российскую помощь Италии В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.