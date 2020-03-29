Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

В Москве подтверждены еще 197 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил столичный оперативный штаб. Среди заболевших оказались 13 детей.
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В Москве - 197 новых случаев коронавируса

Российская газета04:34

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей

РИАМО04:42

Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Известия04:35

В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском05:08

В числе новых зараженных за сутки в Москве 13 детей

Mockva.ru04:32

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Интерфакс04:29

В Москве за сутки выявили 197 новых заболевших коронавирусом

РБК05:10
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск ограничили на две недели из-за коронавируса

Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе.
iReactor вчера в 20:53
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 02:55
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости вчера в 02:12
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Футбол

«Челси» и «Эвертон» интересуются защитником «Лилля» Габриэлем

Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Sport24.ru 04:14
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному Петербурге и Оренбургской области.
REGNUM 04:46
Путешествия

В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов

Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
REGNUM вчера в 14:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 27 марта в 09:56
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат вчера в 06:01
Общество

Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России

Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Красная весна 02:56
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

В России выявили еще 228 случаев коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
Компания вчера в 04:52
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

Спецпоезд доставил украинцев из Москвы в Киев

Журналистская правда 02:54
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Футбол

Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах

Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
Metaratings вчера в 17:50
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
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