Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
В Москве подтверждены еще 197 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил столичный оперативный штаб. Среди заболевших оказались 13 детей.
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Общество
Въезд в Апатиты и Кировск ограничили на две недели из-за коронавируса
Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса
Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Футбол
«Челси» и «Эвертон» интересуются защитником «Лилля» Габриэлем
Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Общество
Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному Петербурге и Оренбургской области.
Путешествия
В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов
Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Игры
Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше
Общество
Рошаль рассказал о сроках улучшения ситуации с коронавирусом в России
Два-три месяца понадобится для улучшения ситуации с эпидемией нового коронавируса COVID-19 в России, 29 марта заявил в интервью RT президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Общество
В России выявили еще 228 случаев коронавируса
За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
Спецпоезд доставил украинцев из Москвы в Киев
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Футбол
Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах
Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
В Польше оценили российскую помощь Италии
В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.