Общество
Фонтанка.РуЧисло заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За сутки COVID-19 выявили у 271 человека
У 271 жителя Петербурга подтверждён коронавирус за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля. Всего за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах.
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Воронежская область в российском топ-10 по суточному приросту заболевших
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 04:31
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Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
РИА Новости 03:31
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
Происшествия
Рейд ОМОН прошел в Петербурге на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
АиФ Санкт-Петербург 02:47
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открылся в Воронежской области
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Общество
Беглов осмотрел новую поликлинику в Приморском районе Петербурга
Политика Сегодня 05:02
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Игры
Авторы Ghost of Tsushima опубликовали одну из композиций саундтрека
CyberSport.ru 02 июля в 07:06
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 03 июля в 11:35
Финансы
«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина
Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 03 июля в 08:11
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Здоровье
На Среднем Урале число случаев коронавируса превысило 14 тысяч
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 266 человек.
Уральский меридиан 03:33
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Футбол
«Реал» продаст Хамеса Родригеса за 25 миллионов евро
Спорт-Экспресс 04:40
Футбол
Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев
Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов забил мяч впервые за семь месяцев.
Газета.Ru вчера в 23:27
Происшествия
Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии
За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина впечатлила красотой Ольгу Бузову
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в короткой юбке и красной рубашке.
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