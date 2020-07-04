У 271 жителя Петербурга подтверждён коронавирус за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля. Всего за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Число заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За сутки COVID-19 выявили у 271 человека

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Космос Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе» С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты. 2

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 1K

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