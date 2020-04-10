Коронавирус
РБКЧисло заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в видеообращении на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Андрей Воробьев.
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Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы, по сути, полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия.
— Андрей Воробьев, российский политикМИР 24 13:59
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Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную из капитанов
«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Евро-футбол.ру 09:48
Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 04:13
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Калининградский губернатор предложил ужесточить режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагает штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции, который действует в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, особенно пожилых людей.
РИА Новости 14:14
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
Финансы
Назван курс доллара на лето 2020 года
Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
Утро.ru 03:06
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Музыка
Пухляш из клипа Little Big устроил балконные танцы в новом видео
Группа Cream Soda опубликовала новый клип, снятый на популярную песню "Плачу на техно", которую исполняет коллектив "Хлеб".
РЕН ТВ 14:51
Футбол
Неман — Белшина 1:1
В белорусской высшей лиге Неман и Белшина сыграли вничью 1:1.
Советский спорт 13:49
Политика
Премьер Украины заявил, что страна будет вынуждена в мае «выходить на работу»
Украинцы в мае уже начнут выходить на работу, объявленные в стране на фоне пандемии коронавируса карантинные меры придется пересматривать.
ТАСС 14:59
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа во Франции превысило 12 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французских властей.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Происшествия
Вывозные рейсы из Ларнаки и Пхукета вернут в Петербург 139 человек
Сегодня в Петербург прибывают два самолета из Ларнаки и Пхукета, которые вернут домой 139 россиян.
АБН 13:47
Общество
Парковку для медиков в Москве сделали бесплатной с 13 апреля
Парковку для медиков в столице сделали бесплатной, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 14:28