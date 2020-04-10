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В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в видеообращении на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Андрей Воробьев.

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

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