Общество
RZN.infoЗа сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом
За сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Об этом в среду, 20 мая, сообщил федеральный оперштаб.
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Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило число новых случаев
Ruposters.ruвчера в 03:42
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 мая 2020: диагноз подтвердился у 8764 человек
Комсомольская правдавчера в 03:35
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29
Здоровье
YouTube назвал запрещенные темы для видео о коронавирусе
Корпорация Google опубликовала правила, по которым будет определять недостоверную медицинскую информацию на видеохостинге YouTube о коронавирусе и удалять ее.
Компания 08:35
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах
Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 09:14
Общество
Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
Реальное время 08:03
Биатлон
Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
РИА Новости 06:20
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Футбол
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Здоровье
В Пензе озвучена статистика по пневмонии
Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
The Penza Post 08:24
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус похвасталась красивыми усами
Известная российская актриса Кристина Асмум во время пандемии вынуждена сидеть дома, поскольку работы на съемочной площадке пока нет.
КМВ Новости 07:14
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Наука
В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст
Evo-rus.com 18 мая в 11:42
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 вчера в 02:47
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Общество
Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»
Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Армия и оружие
Войска ЛНР уничтожили огневую позицию киевских карателей
Новостной фронт 09:08
Фигурное катание
Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Газета.Ru 07:14
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Футбол
Сульшер: «Предпочту дыру в составе, чем идиота»
Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше, однако если команда нацелена на победу, игроки должны быть готовы выйти на поле в любых ситуациях.
Евро-футбол.ру 04:24
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01