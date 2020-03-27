Коронавирус

ИнфоШОСИнфоШОСВ России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксированы 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах.
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Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России

РИА Новости05:54

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Ведомости04:16

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Интерфакс04:20

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru04:20

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

Коммерсантъ04:18

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

Новый Калининград.Ru04:17

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 16 регионах России

RT на русском04:26
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Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток 06:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Футбол

«Валенсия» не собирается снижать заработную плату работникам клуба

«Валенсия» пока не рассматривает вопрос пересмотра заработных плат в клубе на фоне эпидемии коронавируса.
Матч ТВ 21:47
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Музыка

Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com вчера в 04:25
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.
Известия 14:37
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань вчера в 07:47
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно обнаружили COVID-19

В Хабаровском крае у семи человек зафиксирован первично положительный результат на коронавирус, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram.
Российская газета 21:51
Авто

Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс 25 марта в 06:13
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости 09:32
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Энергетика

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года.
Газета.Ru 11:25
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК 05:13
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда.
ФедералПресс 02:45
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости 20:39
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Общество

OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами

Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:17
Армия и оружие

В Сирию вошла новая колонная турецкой военной техники

Новостной фронт 04:43
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra 13:35
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса.
ФАН 01:48
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
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