Коронавирус
URA.RuЧисло заболевших коронавирусом в России бьет рекорды
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом свыше 11 тысяч человек, погибли 88. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении.
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