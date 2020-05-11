Коронавирус

URA.RuURA.RuЧисло заболевших коронавирусом в России бьет рекорды

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом свыше 11 тысяч человек, погибли 88. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении.
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Статистика по коронавирусу на 11 мая: число заболевших в России вновь бьет рекорд – 11 656 человек

Свободная Пресса03:49

Коронавирус в России бьет рекорды по заболеваемости. За сутки в стране Covid-19 выявлен более чем у 11 тыс. человек

Mockva.ru03:45

Новый рекорд по заболевшим COVID-19 в Волгоградской области: 119 случаев за сутки

Блокнот Волгоградвчера в 03:57

Число заболевших коронавирусом в России бьет рекорды

URA.Ruвчера в 04:03
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Туле ввели обязательный масочный режим

Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
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Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
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Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
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Авто

Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ

Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
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Происшествия

Количество жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до пяти

Регион online вчера в 18:02
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
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Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
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Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
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Происшествия

Продавца на Сенном рынке в Петербурге привлекли к ответственности

АиФ Санкт-Петербург 03:30
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Наука

Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые всего мира озадачены, почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины.
Комсомольская правда вчера в 22:33
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Общество

В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
7
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
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Здоровье

Перенесший коронавирус врач рассказал о тяжелой форме заболевания

Live24 03:19
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Шоу-бизнес

52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Известный бизнесмен или "танцующий миллионер" давно прославился в Сети своими зажигательными танцами с молодыми красотками.
Paparazzi.ru 02:54
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 31 мая

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Иркутск Сегодня 02:45
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
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Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

РИА Новости вчера в 02:44
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Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
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Шоу-бизнес

Первые фото тещи Цекало появились в Сети

Напомним, что 10 мая весь мир отмечал День матери. Четвертая супруга Цекало не могла пропустить этот замечательный праздник.
Московский Комсомолец 04:24
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

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У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
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