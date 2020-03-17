Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 104 человека заразились за рубежом.
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с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.
ТАСС09:55

Подробнее о событии

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 110 человек

Коммерсантъ09:23

Попавшим на карантин из-за коронавируса больничные выплатят авансом

Комсомольская правда11:17

Голикова сообщила об увеличении заболевших коронавирусом в России до 114 человек

Взгляд.ру09:25

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Интерфакс09:25

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

РИА Новости11:22

Коронавирус в России: 114 заболевших, Путин просит не закупаться едой, РПЦ призвала не целовать крест

Дождь11:36

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

ТАССвчера в 09:21
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Футбол

В «Эспаньоле» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее стало известно о том, что в "Валенсии" выявлено 35% зараженных вирусом от общего числа сотрудников клуба, включая футболистов.
Bobsoccer 16:57
Общество

Сербия из-за пандемии коронавируса ввела комендантский час

Военные берут под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена, - сказал президент Сербии Александр Вучич.
Эхо Москвы 15:31
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

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Космос

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 15 марта в 09:27
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Наука

У африканских летучих мышей нашли «сибирского» клеща

Гамазовый клещ Spinturnix kolenatii под микроскопом / ©Фото предоставлено Марией Орловой / Пресс-служба ТГУ Среди образцов, собранных на севере Намибии, исследователи обнаружили гамазовых клещей, часто находимых в Евразии, но ранее неизвестных для Африки.
Naked Science 06:46
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Политика

Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 13:53
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Live24 11:39
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor 16:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения

Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Вокруг ТВ вчера в 06:52
Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
ProstoProSport 13:10
Футбол

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ 16:21
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru вчера в 05:39
Политика

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
НИА Самара 15:51
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году

Продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus на европейском рынке начнутся в 2021 году.
Известия 08:26
Футбол

РФС официально объявил о приостановке всех футбольных турниров

РФС на своем сайте официально объявил о том, что в стране до 10 апреля приостановлены все футбольные турниры, которые проводятся под эгидой союза, включая соревнования, организуемые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
ProstoProSport 07:39
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Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришло из США в Россию

Sea Launch Commander – это сборочно-командное судно, входящего в комплекс плавучего космодрома «Морской старт».
Военное обозрение 02:44
Космос

Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь

Заря Кубани 15 марта в 13:18
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РПЦ ужесточит санитарные правила проведения богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила совершения таинств и проведения богослужений.
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