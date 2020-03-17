Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 104 человека заразились за рубежом.
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с чего всё началось
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ.ТАСС09:55
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Гамазовый клещ Spinturnix kolenatii под микроскопом / ©Фото предоставлено Марией Орловой / Пресс-служба ТГУ Среди образцов, собранных на севере Намибии, исследователи обнаружили гамазовых клещей, часто находимых в Евразии, но ранее неизвестных для Африки.
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Экономика
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Sea Launch Commander – это сборочно-командное судно, входящего в комплекс плавучего космодрома «Морской старт».
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Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
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РПЦ ужесточит санитарные правила проведения богослужений
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