Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 104 человека заразились за рубежом.
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Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Армия и оружие
Обстрелом карателей в ДНР повреждены три дома
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Кино
Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса
Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Здоровье
В Саратове два центра проводят тестирование на коронавирус
В обоих центрах наличествует достаточное количество необходимых реагентов.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Футбол
Шюррле вылетел из Германии в Москву в респираторной маске
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле отправился из Германии в Россию.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Авто
В РФ подорожают автомобили с пробегом
Вслед за новыми авто, стоимость на которые снова поднимет недавно обвалившийся рубль, подорожают и подержанные.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Здоровье