Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек. Всего же в столице зафиксировано 6698 случаев заражения COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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