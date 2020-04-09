Коронавирус
ТагилСити.руВ России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76. В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, половина пациентов уже поправились и выписаны из больницы.
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Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Энергетика
Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн баррелей в сутки.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Политика
В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице
Власти предложили облегченный режим получения пособия по безработице, и за ним смогут обратиться в том числе и самозанятые граждане.
Политика
Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России
Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Общество
Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч
Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Транспорт
Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля
Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
Здоровье
Развеян миф о передаче коронавируса
Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Общество
Президент РФ велел разработать новую программу поддержки бизнеса
Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Игры
В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов
Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая
Армия и оружие
Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии
Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.