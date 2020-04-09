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В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Политика Песков объяснил функции своего блокатора вирусов Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.

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Происшествия В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.

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Общество Мишустин: инвалидность продлят автоматически Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Транспорт Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.