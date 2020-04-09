Коронавирус

ТагилСити.руТагилСити.руВ России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76. В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса, половина пациентов уже поправились и выписаны из больницы.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

Московский Комсомолец03:48

Число заболевших коронавирусом россиян превысило десять тысяч

ФедералПресс04:04

Коронавирусом в России заболели уже более 10 тысяч человек

Аргументы и Факты04:02

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

DP.RU03:54

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

Газета.Ru05:49

Число заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч

Life.ru03:47

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

Дождь03:46
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Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Энергетика

Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн баррелей в сутки.
Российская газета 07 апреля в 13:28
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Политика

В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице

Власти предложили облегченный режим получения пособия по безработице, и за ним смогут обратиться в том числе и самозанятые граждане.
Российская газета 06:48
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
ТАСС 07:21
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Газета.Ru 02:55
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Транспорт

Аэропорт Петербурга сокращает режим работы с 10 апреля

Петербургский аэропорт Пулково с 10 апреля сокращает режим работы на фоне ситуации с коронавирусом и прекращает обслуживать пассажиров в ночное время.
ТАСС 06:27
Здоровье

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru 07:04
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Общество

Президент РФ велел разработать новую программу поддержки бизнеса

Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Ньюс-НН вчера в 09:08
Общество

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Игры

В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов

Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
3DNews 04:50
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая

ToDay News Ufa вчера в 15:08
Армия и оружие

Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
RT на русском 00:52
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