Общество
ForbesЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 21 000 человек
Люди старшего возраста, которые составляют группу особого риска, составили 14%, дети — 5%. Общее число заболевших достигло 21 102 человека в 82 регионах. Выздоровели за сутки 224 человека, в общей сложности — 1694. За сутки зафиксировано 22 летальных исхода.
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От коронавируса в России за сутки умерли 22 человека. В Петербурге больше сотни новых заболевших
Фонтанка.Рувчера в 03:54
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Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Происшествия
В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации
Сотрудники управления ФСБ выявили членов международной сатанистской организации в Краснодаре, они задержаны и находятся под подпиской о невыезде на время следствия.
ТАСС 06:45
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru вчера в 07:05
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Футбол
Юран раскритиковал украинского футболиста Алиева после его слов про Крым
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран подверг критике бывшего полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, который недавно высказался о территориальной принадлежности Крыма.
RT на русском 03:13
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Религия
Митрополит Кирилл пригласил уральцев на Пасхальное богослужение онлайн
Накануне праздника Пасхи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к мирянам и священнослужителям.
Уральский меридиан 06:34
Экономика
Депозиты россиян могут направить на спасение банков в кризис
По мнению руководителя Счетной палаты Кудрина, кризис в банковской сфере может наступить уже через 3 месяца.
Кавказ Пост 03:11
Происшествия
Волонтера привлекли к суду за проход по детской площадке
Дорога Дианы Максимихиной пролегала через детскую площадку, расположенную в саду.
Московский Комсомолец 06:44
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Политика
Трамп прекратил финансирование ВОЗ
Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Наука
Ветераны, ведущие активную жизнь, падают чаще, но получают меньше повреждений, чем невоевавшие старики
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Мичигана, сравнило риски нетравматичных падений и повреждений, связанных с потерей равновесия, среди ветеранов Вооруженных сил и их не служивших сверстников.
Naked Science 06:48
Игры
Создатели Crysis разработают новую AAA-игру
CyberSport.ru 04:37
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
REGNUM вчера в 23:25
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Финансы
Курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти
Рубль снижается к европейской и американской валютам на фоне дешевеющей нефти.
Псковская Лента Новостей 04:02
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств
Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера.
Rusturkey.com вчера в 23:43