Люди старшего возраста, которые составляют группу особого риска, составили 14%, дети — 5%. Общее число заболевших достигло 21 102 человека в 82 регионах. Выздоровели за сутки 224 человека, в общей сложности — 1694. За сутки зафиксировано 22 летальных исхода.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 21 000 человек

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