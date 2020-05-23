Общество
Свободная ПрессаЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
В России за последние сутки было зафиксировано 8946 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 мая достигло 353427. За время эпидемии от COVID-19 умерло 3633 человек, выздоровели 118798.
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Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Общество
РБК: агрегаторам такси могут аннулировать пропуска из-за уловки водителей
Агрегаторам такси Gett и «Везет» могут аннулировать все пропуска, выданные ранее водителям, пишет «РБК» со ссылкой на источник в одной из компаний.
Ведомости 04:31
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о счетах юрлиц
Ассоциация ФинТех (АФТ) представила пилотный сервис, позволяющий банкам напрямую в онлайн-режиме обмениваться данными о счетах компаний с использованием технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Компания 00:30
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Общество
Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона
Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
Армия и оружие
В Дагестан прибыли военные ЮВО для борьбы с коронавирусом
В Республику Дагестан для оказания надлежащей помощи населению в борьбе с коронавирусом прибыли военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа.
Лезги газет вчера в 04:39
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию
Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Технологии
Данные 200 тыс. пользователей криптовалют выставлены на продажу
По данным сервиса по мониторингу уязвимостей Under the Breach, злоумышленник предлагает купить данные пользователей Ledger и Trezor.
РБК 03:08
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции гарантированно остановится при вакцинации с охватом 95% населения.
НТВ вчера в 02:47
Происшествия
На юге Волгограда из-за ДТП встали городские автобусы
Остров Свободы (Os34.ru) 02:36
Экономика
Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток
ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%.
ТАСС 02:18
Наука
Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом
Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
Общество
Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52