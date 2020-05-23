В России за последние сутки было зафиксировано 8946 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 мая достигло 353427. За время эпидемии от COVID-19 умерло 3633 человек, выздоровели 118798.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

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