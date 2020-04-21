Коронавирус
Lenta.ruЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба. За сутки подтверждено 5642 случая.
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 29,4 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты03:45
Количество больных COVID-19 в регионах РФ превысило отметку в 42 тыс. человек
iReactor19 апреля в 04:30
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Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Футбол
УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон
«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:02
Общество
Захватившие судно с россиянами на борту пираты покинули Бенин
В посольстве РФ в Бенине сообщили, что пираты, которые захватили контейнеровоз Tommi Ritscher с тремя россиянами на борту, покинули территориальные воды африканской страны, передает ТАСС.
РЕН ТВ 10:55
Гаджеты
Представлен смартфон Oppo A12 с большим аккумулятором
Компания Oppo представила свой новейший смартфон начального уровня, который получил название Oppo A12.
iXBT.com вчера в 05:31
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 19 апреля в 02:46
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Армия и оружие
Российские специалисты приступают к работе в новом районе в Италии
Помощь из России Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии.
ТАСС вчера в 11:13
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Общество
Лукашенко назвал несусветной глупостью ношение масок в школах
Globallookpress / Komsomolskaya Pravda Президент Белоруссии Александр Лукашенко несусветной глупостью ношение масок в школах.
РЕН ТВ 11:02
Происшествия
Трое москвичей, на которых составили протоколы о нарушении режима изоляции, написали жалобы на полицейских
В документах, в частности, говорится, что полицейские забирали людей в отделения в то время как не было никаких препятствий для составления протокола на месте.
Эхо Москвы 10:30
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
КиноПоиск 04:00
Здоровье
В ЛНР усилили ограничения из-за угрозы коронавируса
Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики запретили посещать больных в лечебных учреждениях, а также закрыли для посещения кладбища из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 09:58
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф отверг возможность дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможность дефолта в России. Он не ожидает такого развития событий.
News.ru 08:45