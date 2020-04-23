Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек
За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
В Кремле заявили, что снятие ограничений в России будет поэтапным
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 30 апреля подготовить предложения касательно поэтапного снятия ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
RT на русском 07:39
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
Общество
Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион
Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Общество
Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Происшествия
В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом
В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство на странице в "ВКонтакте".
Газета.Ru вчера в 16:50
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 24 апреля в 15:21
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
Технологии
Google выпустила бесплатную версию Stadia
Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru вчера в 10:17
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Здоровье
В Нижегородскую область прибыла партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов
Партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов прибыла в Нижегородскую область, их направят в медицинские учреждения, часть масок - в розничную продажу, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.
ТАСС 04:30
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Происшествия
В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психиатрической больнице №1 Харьковской области на Украине, на данный момент известно об 11 заболевших COVID-19, об этом сообщил председатель областной администрации Алексей Кучер.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41