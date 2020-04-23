Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Интерфаксвчера в 06:19

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тыс

Будущее России. Национальные проекты05:02

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 74 тысячи

Аргументы и Фактывчера в 06:20

В России число заболевших коронавирусом превысило 80 тысяч

Областная газета05:16

В России количество заболевших коронавирусом достигло 74,5 тысячи человек

Радио Sputnikвчера в 07:08

Число заражённых коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Life.ruвчера в 06:16

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 62 тысячи человек

Вечерняя Москва23 апреля в 03:37
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

В Кремле заявили, что снятие ограничений в России будет поэтапным

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 30 апреля подготовить предложения касательно поэтапного снятия ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
RT на русском 07:39
2
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
27
Здоровье

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv вчера в 14:38
759
Происшествия

Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье

Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
310
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Футбол

Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
2
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
113
Общество

Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион

Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
456
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
65
Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
2
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
754
Происшествия

В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом

В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство на странице в "ВКонтакте".
Газета.Ru вчера в 16:50
47
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
174
Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
56
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,5K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 24 апреля в 15:21
76
Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
19
Общество

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
4
Здоровье

Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае

Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
50
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,6K
Технологии

Google выпустила бесплатную версию Stadia

Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru вчера в 10:17
1
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
58
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
697
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
188
Здоровье

В Нижегородскую область прибыла партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов

Партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов прибыла в Нижегородскую область, их направят в медицинские учреждения, часть масок - в розничную продажу, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.
ТАСС 04:30
43
Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
27
Происшествия

В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психиатрической больнице №1 Харьковской области на Украине, на данный момент известно об 11 заболевших COVID-19, об этом сообщил председатель областной администрации Алексей Кучер.
РИА Новости 07:47
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
479
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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