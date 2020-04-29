Коронавирус
Piter.tvНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки выявлено 6 411 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает новые данные по ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 28 апреля.
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В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода
Чемпионат28 апреля в 03:52
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
РБК 10:00
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Общество
Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая
Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
В Кузбассе в тестовом режиме запущен сайт с электронными пропусками
Напомним, власти Кузбасса планируют запустить систему электронных пропусков поэтапно с 5 мая.
ЧС-ИНФО вчера в 23:10
Общество
Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам
В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) в четверг началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного.
РИА Новости 09:44
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскиv, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Здоровье
Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в Нефтекамске
Представители минздрава Башкирии на брифинге, посвящённом угрозе распространения коронавируса, объяснили вспышку COVID-19 в Нефтекамске.
ГлавУфа 08:13
Политика
Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян
Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Авто
Volkswagen выпустил на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Российская газета 07:11
Транспорт
В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку
Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Здоровье
Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19
Возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше и больше поступает молодых пациентов, как в реанимацию, так и в госпитальные отделения, сообщил в интервью РИА Новости главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко.
РИА Новости 08:12
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Экономика
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
Политика
Путин предсказал рост спроса на матрасы в связи с самоизоляцией
Предприятия, у которых сократилось производство в связи с эпидемией коронавируса, получат поддержку со стороны властей, заверил глава государства на встрече с волонтерами.
Российская газета 09:37
Гаджеты
Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны
Компания HMD Global планирует выпустить обновленные версии легендарных кнопочных телефонов Nokia 150.
Экономика сегодня 06:47
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00