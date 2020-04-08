В России официально зарегистрировано свыше восьми тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, в стране насчитывается 8672 случая инфицирования.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 тысяч

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

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Политика МВФ забраковал украинский закон о продаже земли Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».

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Кино Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.

Музыка Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.