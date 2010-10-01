Здоровье
Life.ruЧисло заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России превысило десять тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Так, за последние сутки в России было подтверждено 1459 новых случаев CoViD-19 в 50 регионах страны.
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Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
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Челябинский губернатор самоизолировался из-за болезни пресс-секретаря
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение уйти на самоизоляцию в связи с тем, что у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявлена коронавирусная инфекция.
Общество
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
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Трамп усомнился в сокращении добычи нефти в США
Президент США Дональд Трамп «не думает», что США будут участвовать в новой сделке по сокращению добыче нефти.
Общество
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи
Белоруссия попросила Евросоюз оказать финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития.
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ПК-корпус In Win B1 получил необычную форму
Корпус характеризуется необычной округлой формой с возможностью горизонтального и вертикального размещения, крышкой из тонированного закаленного стекла, возможностью установки двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорной системой охлаждения высотой 60 мм, одним портом USB 3.0 Gen1 Type-A и комбинированным разъемом для наушников и микрофона.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
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Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус
Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Общество
За две недели в ЦФО россияне вернулись из 77 стран
В период с 24 марта по 6 апреля в Центральный федеральный округ (ЦФО), без учёта Москвы и Московской области, из-за рубежа вернулось 13 778 человек, они выехали из 77 различных государств.
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Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Космос
БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника
Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Интернет
Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom
Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Энергетика
В России могут временно заморозить индексацию цен на газ
«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ
Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью
Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Кремль надеется, что Израиль передаст России Александровское подворье
Кремль надеется, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.