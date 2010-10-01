Здоровье

Life.ruLife.ruЧисло заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России превысило десять тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Так, за последние сутки в России было подтверждено 1459 новых случаев CoViD-19 в 50 регионах страны.
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Число заболевших коронавирусом россиян превысило десять тысяч

ФедералПресс04:04

Коронавирусом в России заболели уже более 10 тысяч человек

Аргументы и Факты04:02

Число заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч

Life.ru03:47
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Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Происшествия

В Новокуйбышевске загорелась установка нефтехимической компании

ТАСС 08:30
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Челябинский губернатор самоизолировался из-за болезни пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение уйти на самоизоляцию в связи с тем, что у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявлена коронавирусная инфекция.
Уралинформбюро 02:50
Общество

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Авторадио 02:56
Общество

Трамп усомнился в сокращении добычи нефти в США

Президент США Дональд Трамп «не думает», что США будут участвовать в новой сделке по сокращению добыче нефти.
Новый День 04:21
Общество

В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Российская газета 08:06
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи

Белоруссия попросила Евросоюз оказать финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития.
Рамблер вчера в 13:09
Гаджеты

ПК-корпус In Win B1 получил необычную форму

Корпус характеризуется необычной округлой формой с возможностью горизонтального и вертикального размещения, крышкой из тонированного закаленного стекла, возможностью установки двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорной системой охлаждения высотой 60 мм, одним портом USB 3.0 Gen1 Type-A и комбинированным разъемом для наушников и микрофона.
Megaobzor.com 08:04
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Политика

Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус

Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
Piter.tv 08:28
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Газета.Ru вчера в 15:55
Общество

За две недели в ЦФО россияне вернулись из 77 стран

В период с 24 марта по 6 апреля в Центральный федеральный округ (ЦФО), без учёта Москвы и Московской области, из-за рубежа вернулось 13 778 человек, они выехали из 77 различных государств.
SM News 07:25
Игры

Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг

Vevby.ru 06 апреля в 11:12
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции

Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Известия 07:36
Общество

Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ

Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
BFM.ru 08:18
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Космос

БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника

Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Политическая Экспертиза вчера в 12:00
Интернет

Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom

Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Хакер Online 07:30
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Энергетика

В России могут временно заморозить индексацию цен на газ

«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
REGNUM 08:16
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ

Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Сибкрай.ru 04:17
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Кремль надеется, что Израиль передаст России Александровское подворье

Кремль надеется, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
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