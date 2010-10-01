Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

За сутки новую инфекцию обнаружили почти у полторы тысячи россиян, - сообщили утром в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Больше всего новых заболевших в Москве.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

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Число заболевших коронавирусом в России превысило десять тысяч

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Накануне из больницы в Саратове был выписан ребенок болевший коронавирусом.
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