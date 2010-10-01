Общество
Эхо МосквыЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
За сутки новую инфекцию обнаружили почти у полторы тысячи россиян, - сообщили утром в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Больше всего новых заболевших в Москве.
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Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Здоровье
Минздрав назвал пять основных симптомов коронавируса
В Минздраве назвали пять основных симптомов коронавирусной инфекции.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка»
Дочери голливудской актрисы Миллы Йовович зажигательно спели детскую песню «Антошка».
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Футбол
Футболисты ЦСКА получат 40% апрельской зарплаты
Футболисты ЦСКА получат в апреле только 40% своей ежемесячной зарплаты.
Религия
Коронавирус выявили у восьми московских священников
У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Космос
Астроном назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные
На нашей планете иссякают ресурсы многих полезных ископаемых, например, платины и иридия.
Наука
В Австралии создан препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Австралийские исследователи назвали лекарственный препарат, способный подавлять действие коронавируса за 48 часов.
Здоровье
В Саратовской области увеличилось число заболевших коронавирусом
Накануне из больницы в Саратове был выписан ребенок болевший коронавирусом.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал фото в инвалидном кресле
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
Федеральные выплаты получат 1,2 тыс. астраханских медработников
Астрахань, 9 апреля 2020, 18:10 — REGNUM В астраханской области дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 1,2 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров.
Происшествия
В Алексине начальника ОБЭП задержали при получении взятки
В Алексине начальника ОБЭП задержали при получении взятки Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области Полицейский за 600 тысяч рублей пообещал фигуранту уголовного дела не привлекать его к ответственности.
Экономика
Деньги на борьбу с коронавирусом перебросят с других направлений
В качестве финансового резерва для устранения последствий противодействия коронавируса правительство Севастополя на своем заседании 9 апреля приняло решение создать финансовый резерв в размере 803,4 млн рублей.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Хоккей
Слепышев: «Принял решение ближайшие 2 года провести в ЦСКА»
Форвард ХК ЦСКА Антон Слепышев рассказал, что принял решение продолжить карьеру в московском клубе, несмотря на имевшееся у него предложение от клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».