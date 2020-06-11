1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

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