Коронавирус
ВедомостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.
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Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Общество
Россияне обретают финансовую независимость в 26 лет
Астраханцы обретают финансовую самостоятельность в среднем в 26,8 лет, краснодарцы – в 27,2 года, а ростовчане – и вовсе в 27,5 лет.
Newvz.ru 03:13
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru 06:33
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Здоровье
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
WomanHit.ru 04:26
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Футбол
Игрока «Тоттенхэма» Алли дисквалифицировали за шутку про коронавирус
ProstoProSport 08:35
Технологии
AliExpress Россия впервые начала продавать виртуальную одежду
Retail & Loyalty 05:16
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 09:27
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Общество
В России журналисту впервые вынесли предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации в МИДе
Решение принял мировой суд в городе Кемерово в отношении журналиста-фрилансера Романа Янченко, который сотрудничает с телекомпанией "Белсат TV", зарегистрированный в Польше.
Эхо Москвы 09:33
Общество
Верховный суд России ужесточил требования к арестам предпринимателей
Верховный суд России ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей.
ТАСС 06:50
Общество
Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений.
ТАСС 09:37
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Разработка специалистов российской госкорпорация, как следует из описания патента, предназначена для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
Популярная механика 08 июня в 17:33