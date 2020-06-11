Коронавирус
ВедомостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.
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Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Спорт
Epic Games Store бесплатно раздаст 8 игр за неделю
4 июня в Epic Games Store (EGS) стартовала раздача кооперативной кулинарной аркады Overcooked, которая продлится до 11 июня.
Нева Спорт 08 июня в 07:38
Игры
Утечка: ремейк шутера XIII выйдет 10 ноября
Игромания.ру 04:36
Спорт
Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter
Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные.
News.ru 05:09
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Игры
Видео: кинематографический трейлер экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
Компания Nacon и студия Cyanide в рамках трансляции Summer of Gaming 2020 представили новый кинематографический трейлер предстоящего экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.
3DNews 03:25
Киберспорт
Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6
По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения.
Srnsk вчера в 17:23
Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12
Игры
Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition выйдет 18 августа на PlayStation 4 и Xbox One
Игромания.ру 04:53
Киберспорт
Ролевой боевик Mortal Shell получил новый геймплейный трейлер
Игромания.ру 05:29
Общество
Школы Петербурга откроют двери с 1 сентября 2020 года
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости 06:19
Игры
Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux
Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Общество
В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews вчера в 12:51
Игры
Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II
Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
Здоровье
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 11 июня
В Тверской области за прошедшие сутки подтвердили 83 новых случая заражения.
Tverigrad.ru 03:46
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
Происшествия
Против мэра Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
Футбол
ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина
По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Metaratings 02:32
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии
Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 09 июня в 00:47
Авто
Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
SpeedMe вчера в 09:19
Здоровье
9 июня: Как распространяется коронавирус в Тверской области
По информации оперативного штаба Тверской области на 9 июня в регионе зарегистрировано 84 новых случая заражения.
Тверские ведомости 09 июня в 03:46
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»
Вокруг ТВ вчера в 14:14