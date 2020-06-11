1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Киберспорт Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.

Спорт Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные.

Игры Видео: кинематографический трейлер экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Компания Nacon и студия Cyanide в рамках трансляции Summer of Gaming 2020 представили новый кинематографический трейлер предстоящего экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Киберспорт Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6 По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения. 1

Игры Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.

Игры Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.

Игры Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.

Гаджеты Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла. 4

Происшествия Против мэра Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. 630

Футбол ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 381