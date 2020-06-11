Коронавирус

ВедомостиВедомостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона

Российская газета04:57

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Ведомости03:56

В России число выявленных заражений COVID-19 превысило полмиллиона

Новая газета03:35

Общее число случаев COVID-19 в РФ превысило 500 тысяч

Интерфакс - Россия03:40

В России количество заболевших коронавирусом превысило полмиллиона

Коммерсантъ03:36

Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона

Комсомольская правда03:45

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

Интерфакс03:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Киберспорт

Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление

Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Спорт

Epic Games Store бесплатно раздаст 8 игр за неделю

4 июня в Epic Games Store (EGS) стартовала раздача кооперативной кулинарной аркады Overcooked, которая продлится до 11 июня.
Нева Спорт 08 июня в 07:38
35
Игры

Утечка: ремейк шутера XIII выйдет 10 ноября

Игромания.ру 04:36
Спорт

Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter

Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные.
News.ru 05:09
Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
2
Игры

Видео: кинематографический трейлер экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Компания Nacon и студия Cyanide в рамках трансляции Summer of Gaming 2020 представили новый кинематографический трейлер предстоящего экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.
3DNews 03:25
Киберспорт

Инсайдер рассказал, на каких платформах выйдет Battlefield 6

По данным блогера, новая часть серии шутеров (которая, предположительно, получит название Battlefield 6) заглянет как на текущие консоли, так и на игровые системы следующего поколения.
Srnsk вчера в 17:23
1
Игры

Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
69
Игры

Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12
Киберспорт

Создатели игры GTFO показали весь контент нового обновления The Vessel

REGNUM 04:24
Игры

Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition выйдет 18 августа на PlayStation 4 и Xbox One

Игромания.ру 04:53
Киберспорт

Ролевой боевик Mortal Shell получил новый геймплейный трейлер

Игромания.ру 05:29
Общество

Школы Петербурга откроют двери с 1 сентября 2020 года

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
5
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
49
Игры

Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux

Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Общество

В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49
21
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews вчера в 12:51
4
Игры

Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
8
Здоровье

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 11 июня

В Тверской области за прошедшие сутки подтвердили 83 новых случая заражения.
Tverigrad.ru 03:46
8
Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
13
Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
630
Футбол

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина

По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Metaratings 02:32
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» уничтожил турецкий беспилотник в Ливии

Расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э» из состава Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара снял на видео момент уничтожения турецкого беспилотника.
Московский Комсомолец 09 июня в 00:47
467
Авто

Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

SpeedMe вчера в 09:19
Здоровье

9 июня: Как распространяется коронавирус в Тверской области

По информации оперативного штаба Тверской области на 9 июня в регионе зарегистрировано 84 новых случая заражения.
Тверские ведомости 09 июня в 03:46
62
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Газета.Ru 04:42
99
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
381
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com вчера в 03:38
1K
Шоу-бизнес

Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

Вокруг ТВ вчера в 14:14
1
Главное