Коронавирус

ВедомостиВедомостиЧисло заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан.
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона

Российская газета04:57

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Ведомости03:56

В России число выявленных заражений COVID-19 превысило полмиллиона

Новая газета03:35

Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона

Комсомольская правда03:45

В России количество заболевших коронавирусом превысило полмиллиона

Коммерсантъ03:36

Число заразившихся коронавирусом в России превысило полмиллиона: за сутки выявили еще 8 779 заболевших

БИЗНЕС Online03:50

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

Интерфакс03:56
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Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

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В ГИБДД появился новый метод проверки водителей на трезвость

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Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области

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Общество

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости 05:40
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Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

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Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

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