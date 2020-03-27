Коронавирус
РИА НовостиНовые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России
За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 16 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 157.
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Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Футбол
«Урожай» будет переименован в «Кубань»
Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Шоу-бизнес
Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы
Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы.
Общество
На Украине зафиксировали 310 случаев заражения COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав Украины рассказал, что более 66% заразившихся COVID-19 — люди в возрасте от 18 до 49 лет.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды
Напомним, что часть баров на улице Рубинштейна уже объявили об уходе по техническим причинам в связи с введением карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Наука
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост
Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
Космос
Установлено предназначение загадочных обсерваторий майя
Кино
Netflix продлил Castlevania на четвёртый сезон
Netflix объявил о продлении экранизации серии игр Castlevania на четвёртый сезон — количество эпизодов и дата выхода пока остаются неизвестными.