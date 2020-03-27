Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНовые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России

За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 16 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 157.
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Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России

РИА Новости05:54

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 16 регионах России

RT на русском04:26

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Ведомости04:16

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Интерфакс04:20

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

Коммерсантъ04:18

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

Новый Калининград.Ru04:17

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru04:20
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Planet Today вчера в 11:06
Происшествия

Суд в Петербурге продлил на полгода арест историка Соколова

РИА Новости 10:26
Наука

С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 марта в 14:44
Единоборства

Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона

Лезги газет 18:22
Общество

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве

Коммерсантъ 13:18
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru 06:40
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Вести.Ru 14:46
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Наука

Ученые обнаружили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Суть событий 10:49
Футбол

«Урожай» будет переименован в «Кубань»

Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings 13:41
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
ИА InterMedia 06:52
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости 18:29
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречневой крупы

Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы.
Инфорос 05:06
Общество

На Украине зафиксировали 310 случаев заражения COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав Украины рассказал, что более 66% заразившихся COVID-19 — люди в возрасте от 18 до 49 лет.
REGNUM 17:35
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform 03:36
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА 02:24
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды

Напомним, что часть баров на улице Рубинштейна уже объявили об уходе по техническим причинам в связи с введением карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Online47.ru 17:02
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 10:06
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском вчера в 07:16
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ 09:45
Наука

Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
РБК 06:15
Космос

Установлено предназначение загадочных обсерваторий майя

Российская газета вчера в 09:57
Кино

Netflix продлил Castlevania на четвёртый сезон

Netflix объявил о продлении экранизации серии игр Castlevania на четвёртый сезон — количество эпизодов и дата выхода пока остаются неизвестными.
Игромания.ру 14:21
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