с чего всё началось

За последние сутки в России зафиксировано 5 841 случай заражения, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 99 399 заболевших. Большинство заразившихся в Москве — 2 220 человек (50 646 за все время).

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

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Здоровье В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19. 3

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Общество В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever. 340

Общество В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1». 617