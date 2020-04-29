Коронавирусом в России заболели уже 99 399 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки выявили еще 5841 случай.

Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

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