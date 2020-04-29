Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧисло заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Коронавирусом в России заболели уже 99 399 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки выявили еще 5841 случай.
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Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Комсомольская правда05:13

Россия приблизилась к 100 тысячам зараженных коронавирусом

Вести.Ru04:50

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Интерфакс03:47

Общее количество заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к отметке в 100 тысяч человек

Эхо Москвы05:01

Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 000

Forbes03:49

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

Новая газета04:15

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к тысяче

Lenta.ru03:49
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Армия и оружие

В честь Дня победы над городами России пролетит военная авиация

Военная авиация России пролетит над целым рядом городов страны в честь празднования Дня Победы 9 мая, сообщила 28 апреля пресс-служба Западного военного округа.
ИА Красная Весна вчера в 07:31
55
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
1,8K
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
1,6K
Авто

В Сети раскрыли внешность обновленного BMW 5 Series

Судя по первым официальным снимкам, просочившимся в Сеть, обновленная "пятерка" от BMW позаимствует черты внешности у 3 Series новой генерации.
Авторамблер вчера в 11:02
4
Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
4
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
24
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
3
Шоу-бизнес

Расследование в соцсетях: Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Чуть больше месяца назад в сети появилась информация, что Сергей Жигунов снова бросил свою жену Веру Новикову ради женщины, безумно похожей на Анастасию Заворотнюк.
7Дней.ру 02:14
7
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
1,6K
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
238
Политика

Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
614
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
54
Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
386
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
53
Наука

Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28
9
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Общество

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
7
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
9
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,5K
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия вчера в 22:30
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Космос

«Ноев ковчег» запустит в космос Россия

Россия в апреле 2023 года намерена запустить в космос «Ноев ковчег», сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 26 апреля в 08:04
24
Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
18
Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
212
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
1K
Автоспорт

Феттель может перейти в «Макларен»

Себастьян Феттель может принять решение отклонить предложение «Феррари» о продлении контракта и заключить соглашение с «Макларен», считает комментаратор Sky Germany Саша Роос.
Sport24.ru 03:44
Футбол

Шахтер Солигорск – Динамо-Брест: на этот раз не проиграют

Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».
Legalbet 27 апреля в 04:45
Общество

«Газпром» не собирается вывозить бастующих вахтовиков из Якутии

Prooren.ru 05:31
53
Главное