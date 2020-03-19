Коронавирус

РБКРБКЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Больничный по карантину из-за коронавируса будут оплачивать частями

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, оформить больничный лист можно будет дистанционно — такая возможность появилась впервые. Подать заявление можно на сайте Фонда социального страхования.
74.ru06:45

Подробнее о событии

В России почти 200 человек инфицированы коронавирусом

Эхо Москвы11:20

В России число зараженных коронавирусом достигло 199

Коммерсантъ08:57

В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом

Ведомости09:22

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

Екатеринбург Онлайн08:58

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

НГС08:58

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

Lenta.ru08:57

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

РБК09:31
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Происшествия

В Омске из-за пожара в квартире было эвакуировано 72 человека

Новый Омск 23:00
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости 14:16
Экономика

Кино- и телепроизводство берут паузу

Кино- и телепроизводство берут паузу Российские кино- и телепродюсерские компании предупредили, что зрители могут не дождаться новых фильмов и сериалов, съемки которых приостановлены из-за коронавируса.
Коммерсантъ 19:00
Наука

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:25
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Наука

Генетики подтвердили естественные причины пандемии коронавируса

Ученые провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.
Pravda.Ru 10:34
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Культура

«Кинопоиск» покажет сериал о победе Ельцина на выборах в 1996 году

Дождь 07:37
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Путешествия

Россиян не пустят в Таиланд без справки об отсутствии коронавируса

Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса.
News.ru 13:53
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Энергетика

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.
RT на русском 15:30
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Футбол

Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
Спорт-Экспресс 10:14
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Общество

Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica

Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.
РИА Новости 19:25
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Live24 17 марта в 12:59
Происшествия

На рынке в Ростовской области произошел пожар

Газета.Ru 22:55
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Авто

Geely назвала рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
Тарантас Ньюс вчера в 07:17
Политика

Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Российская газета 20:27
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни

Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
Bimru.ru 08:04
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Политика

Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru 02:15
Космос

Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока

Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
V-kosmose.com 09:13
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться

В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Слово и Дело вчера в 13:56
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