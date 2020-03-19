Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, оформить больничный лист можно будет дистанционно — такая возможность появилась впервые. Подать заявление можно на сайте Фонда социального страхования.

с чего всё началось

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Общество Поляки захотели присоединить Калининградскую область Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

Экономика Кино- и телепроизводство берут паузу Кино- и телепроизводство берут паузу Российские кино- и телепродюсерские компании предупредили, что зрители могут не дождаться новых фильмов и сериалов, съемки которых приостановлены из-за коронавируса.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Общество В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.

Энергетика Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29 Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 17% Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.

Общество Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.