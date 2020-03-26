В Краснодарском крае новых случаев заболевания не выявлено.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840

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