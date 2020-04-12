Оперштаб обнародовал свежие данные по числу заболевших, умерших и вылечившихся от коронавирусной инфекции. За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев Covid-19 в 52 регионах. Умерли 24 человека (14 из них в Москве), выздоровели 246 человек (188 в Москве).

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 2 тысячи

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