Здоровье
РидусЧисло заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 2 тысячи
Оперштаб обнародовал свежие данные по числу заболевших, умерших и вылечившихся от коронавирусной инфекции. За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев Covid-19 в 52 регионах. Умерли 24 человека (14 из них в Москве), выздоровели 246 человек (188 в Москве).
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Здоровье
На Кубани выявили 31 новый случай коронавируса
Число заболевших в стране достигло 15770 тыс. человек. В Краснодарском крае в минувшую субботу коронавирус подтвердился у 13 жителей.
Краснодарские известия 04:20
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Татьяна Буланова госпитализирована
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
Культура
Навка анонсировала ледовое шоу мечты
Фигуристка Татьяна Навка намерена представить зрителям новое ледовое шоу «Лебединое озеро».
News.ru 05:20
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Здоровье
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Технологии
ПК-рынок в первом квартале сократился на 8 процентов
Компания Canalys подвела итоги исследования мирового рынка персональных компьютеров в первой четверти 2020 года: отрасль показала существенный спад в годовом исчислении.
3DNews 10 апреля в 22:39
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Общество
В Воронеже умерла пациентка с предварительным диагнозом COVID-19
В Воронеже скончалась пожилая женщина с предварительно подтвержденным коронавирусом.
Известия 09:49
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Армия и оружие
В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием
Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
Общество
Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
В промышленной зоне Тольятти загорелись деревянные поддоны, после чего пожар перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика.
RT на русском 08:03
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля
Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Религия
В РПЦ удивились сообщениям об оштрафованных прихожанах в Москве
В Русской православной церкви (РПЦ) удивлены информации о прихожанах в Москве, которых якобы были оштрафованы.
Известия 10:03
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24