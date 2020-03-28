Коронавирус
Российская газетаЧисло заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
В Америке, которая на этой неделе вышла на первое место по числу заразившихся COVID-19, скончались 1544 человека, выздоровели 862. На втором месте в печальном списке заболевших коронавирусом следует Италия - 86 тысяч 498 человек, затем - Китай - 81 тысяча 897 человек.
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 100 тысяч, в Германии — 50 тысяч
Коммерсантъвчера в 20:36
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Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.