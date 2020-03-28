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Российская газетаРоссийская газета
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Городовой
  • РЕН ТВ3:45
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В Америке, которая на этой неделе вышла на первое место по числу заразившихся COVID-19, скончались 1544 человека, выздоровели 862. На втором месте в печальном списке заболевших коронавирусом следует Италия - 86 тысяч 498 человек, затем - Китай - 81 тысяча 897 человек.В источнике
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С чего всё начиналось
По данным университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, на территории США число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, превысило 1000, увеличившись за три дня почти в три раза.
Вести.Ru 25 марта в 23:26
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Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

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