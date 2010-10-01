Стали известны данные на 15 апреля 2020 года по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся - 3388 человек за минувший день. При этом в Самарской области новых заболевших не выявлено.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло

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