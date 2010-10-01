Происшествия

КП - СамараКП - СамараЧисло заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло

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Стали известны данные на 15 апреля 2020 года по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся - 3388 человек за минувший день. При этом в Самарской области новых заболевших не выявлено.
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Информация по коронавирусу на 15 апреля в Самарской области

Тольятти Онлайн07:25

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло

КП - Самара03:38
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Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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Финансы

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

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Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
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В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

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Цены на бензин в России начали снижаться

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РБК 05:22
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

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Общество

Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель

Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач.
EastRussia вчера в 23:16
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Общество

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
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Шоу-бизнес

Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения

Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
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Здоровье

Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом

Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Народные новости 04:40
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Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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Политика

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 15:42
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Здоровье

Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом

В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
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Шоу-бизнес

Александр Гудков признался, что готовится к свадьбе

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NASA построит самый мощный телескоп на обратной стороне Луны

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Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
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Apple начала размещать данные о передвижении людей в мире

Указанная информация будет получена из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. Все данные представлены в обезличенном виде.
REGNUM 00:23
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Общество

Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
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Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
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В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»

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Lenta.ru 08:22
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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Общество

В России остался только один регион без коронавируса

Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
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