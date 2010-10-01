Происшествия
КП - СамараЧисло заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло
Стали известны данные на 15 апреля 2020 года по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся - 3388 человек за минувший день. При этом в Самарской области новых заболевших не выявлено.
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Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости 13 апреля в 21:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Финансы
Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро
Курс евро поднялся почти на 50 копеек и оказался на отметке 80,6575 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:50
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 вчера в 02:36
Общество
Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель
Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач.
EastRussia вчера в 23:16
Общество
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Здоровье
Врач из США дал советы российским медикам в борьбе с коронавирусом
Медикам необходимо предоставить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а население должно знать правила дезинфекции и строго соблюдать режим самоизоляции, заявил специалист одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Народные новости 04:40
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 15:42
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что готовится к свадьбе
Актер добавил, что уже приобрел обручальные кольца, но не планирует пышной свадьбы – торжество планируется организовать летом в узком кругу друзей.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Технологии
Apple начала размещать данные о передвижении людей в мире
Указанная информация будет получена из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. Все данные представлены в обезличенном виде.
REGNUM 00:23
Общество
Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:38
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
Политика
В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 08:22
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01