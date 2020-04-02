Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек. Об этом сообщает Worldometr, китайский справочный веб-сайт, поставляющий статистику и счетчики в реальном времени по различным темам.
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Зафиксирован миллионный случай заражения коронавирусом COVID-19

Московский Комсомолец14:56

В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения COVID-19

Znak.com15:46

Коронавирус: последние новости о распространении заболевания в мире к 3 апреля - более 1 миллиона заболевших

Сиб.фм16:30

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

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Коронавирусом в мире заразились уже более 1 млн человек

Чемпионат15:54

Вирус не знает границ: число зараженных COVID-19 превысило миллион человек

ТК Звезда15:55

В Иране число зараженных COVID-19 превысило 50 тысяч человек

РЕН ТВ05:58
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Энергетика

Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

Александр Новак Kremlin.ru Новак отметил, что конечно ситуация на мировом рынке нефти тяжелая, но российские производители могут ее выдержать.
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Происшествия

В Татарстане задержаны изготовители поддельных справок на передвижение

В Казани выявлено три таких факта Полиция Татарстана пресекла три факта незаконной деятельности по изготовлению и продаже справок о трудоустройстве, которые дают право на передвижение по столице республики в период самоизоляции.
Челнинские известия 14:12
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Происшествия

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт 15:37
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Кино

Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

Игромания.ру 03:55
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО

Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
REGNUM 15:27
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Футбол

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса.
Metaratings 15:39
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек

Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек.
Юга.ру 14:43
Наука

Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Ruposters.ru вчера в 05:15
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК 07:58
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa вчера в 10:46
Киберспорт

Mount Blade 2: Bannerlord вышла в Steam и разгромила DOOM Eternal

3DNews 31 марта в 07:01
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

REGNUM 13:09
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру 16:31
Общество

Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
REGNUM 06:37
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