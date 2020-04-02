Коронавирус
Российская газетаЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек. Об этом сообщает Worldometr, китайский справочный веб-сайт, поставляющий статистику и счетчики в реальном времени по различным темам.
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Энергетика
Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет
Александр Новак Kremlin.ru Новак отметил, что конечно ситуация на мировом рынке нефти тяжелая, но российские производители могут ее выдержать.
Происшествия
В Татарстане задержаны изготовители поддельных справок на передвижение
В Казани выявлено три таких факта Полиция Татарстана пресекла три факта незаконной деятельности по изготовлению и продаже справок о трудоустройстве, которые дают право на передвижение по столице республики в период самоизоляции.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Кино
Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Футбол
«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%
Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек
Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек.
Наука
Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха
В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
Культура
Слепаков написал песню про коронавирус
Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
Киберспорт
Mount Blade 2: Bannerlord вышла в Steam и разгромила DOOM Eternal
Здоровье
Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Общество
Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала
Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.