Лидером по выявленному числу заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирован у 1,551 млн человек. Россия с 308,7 тыс. зараженных находится на втором месте, Бразилия с 291,5 тыс. — на третьем. Общее число жертв коронавируса составляет более 328 тыс. человек.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

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