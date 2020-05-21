Коронавирус
РБККоличество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Лидером по выявленному числу заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирован у 1,551 млн человек. Россия с 308,7 тыс. зараженных находится на втором месте, Бразилия с 291,5 тыс. — на третьем. Общее число жертв коронавируса составляет более 328 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Следом Россия, где число выявленных случаев COVID-19 оказалось на уровне 308 705 человек, а количество летальных исходов – 2 971.
Новые Известия 02:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru вчера в 11:35
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
При обследовании контактных выявлена инфекция у 11 пациентов и 38 медицинских работников.
Катунь 24 03:13
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова высказала свою версию появления коронавируса
До Кожевниковой свое мнение о причинах пандемии высказывала Виктория Боня, которая поддержала популярную конспирологическую теорию о том, что вирус связан с 5G вышками.
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Общество
Древние курганы вятичей нашли археологи в ТиНАО
Археологи нашли в ТиНАО четыре погребальных земляных сооружения, которые датируются серединой XII — началом XIII столетия.
Вечерняя Москва 00:35
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
На Сахалин не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ввели цифровые пропуска для прибывающих в регион.
REGNUM 02:56
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
РБК вчера в 17:00
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 03:25
Происшествия
В Челябинской области коронавирус выявлен у более чем 2 тыс. человек
Напомним, по данным на 20 мая, Челябинская область занимала 25-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.
ИА Красная Весна 02:28
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru 19 мая в 06:24
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.
Мойка78 00:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о планах на беспилотники и электрокары
На днях представители компании АвтоВАЗ рассказали о планах автопроизводителя, которые касаются беспилотных технологий и электрификации автомобилей.
32CARS.ru 19 мая в 12:47
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей
Сахалин.Инфо 01:58
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета вчера в 02:53