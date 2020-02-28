Общество
КоммерсантъЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек
Rambler News Service26 февраля в 00:04
Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек
Известия27 февраля в 22:49
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Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года
Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Кино
Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»
Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Общество
Роспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус
Попова уточнила, что за этот период было досмотрено более 3 млн человек.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Финансы
Кабмин обсудит снижение административной нагрузки на российских экспортеров
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Гаджеты
Black Shark 3 порадует владельцев проводных наушников
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Общество
Резкое потепление в марте ожидает жителей Москвы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жителей Москвы в марте ожидает резкое потепление, передает "Российская газета".
Происшествия
В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек
Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Футбол
Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Футбол
Вратарь «Реала»: кошмары из-за Месси не снились
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси, передает Eleven Sports.
Биатлон
На ЧЕ по биатлону состоится мужской спринт с Елисеевым и Халили
На открытом чемпионате Европы по биатлону сегодня, 29 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.
Политика
Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
Общество
Видео падения метеорита в Хорватии появилось в Сети
Ранее в Сети появилось видео падения метеорита в Сегежском районе Карелии.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Наука
Медики обнаружили новый тип шизофрении
Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Общество
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.