Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Кино Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна» Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Финансы Кабмин обсудит снижение административной нагрузки на российских экспортеров Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Спорт Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.

Футбол Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".

Политика Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи» Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.

Экономика Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Наука Медики обнаружили новый тип шизофрении Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.