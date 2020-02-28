Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
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Главные новости к утру 29 февраля

Коммерсантъвчера в 23:01

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Интерфаксвчера в 21:53

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек

Rambler News Service26 февраля в 00:04

Европейские фондовые рынки торгуются в минусе

Финмаркет27 февраля в 05:11

Число погибших от коронавируса превысило 2,8 тысячи человек

Дождь27 февраля в 01:40

Коронавирус подтвержден у 3,5 тыс. человек за пределами КНР

РЕН ТВ26 февраля в 23:49

Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек

Известия27 февраля в 22:49
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Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News вчера в 10:26
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Sport.ru вчера в 03:59
Происшествия

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Вести.Ru 02:19
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Кино

Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Роспотребнадзор: Россия проверила 3 млн человек на коронавирус

Попова уточнила, что за этот период было досмотрено более 3 млн человек.
РЕН ТВ 00:16
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

Власти Украины отказались праздновать День Победы

REGNUM вчера в 22:24
Финансы

Кабмин обсудит снижение административной нагрузки на российских экспортеров

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательство о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров, сообщила пресс-служба кабинета министров.
ПРАЙМ 26 февраля в 16:18
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Гаджеты

Black Shark 3 порадует владельцев проводных наушников

iXBT.com 27 февраля в 22:44
Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Группа депутатов от партии «Справедливой России» предлагает проект введения налогового вычета при покупке автомобиля.
Татарстан-24 вчера в 04:58
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Брянская улица вчера в 08:48
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Общество

Резкое потепление в марте ожидает жителей Москвы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жителей Москвы в марте ожидает резкое потепление, передает "Российская газета".
Газета.Ru 00:58
Происшествия

В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек

Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.
Известия вчера в 22:36
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Футбол

Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Газета.Ru вчера в 22:05
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Cyber.sports.ru вчера в 14:55
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru 27 февраля в 01:40
Футбол

Вратарь «Реала»: кошмары из-за Месси не снились

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси, передает Eleven Sports.
Газета.Ru 02:05
Биатлон

На ЧЕ по биатлону состоится мужской спринт с Елисеевым и Халили

На открытом чемпионате Европы по биатлону сегодня, 29 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.
Нева Спорт вчера в 20:10
Политика

Глава МИД Украины заявил о возможности переноса «нормандской встречи»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
REGNUM вчера в 13:17
Общество

Видео падения метеорита в Хорватии появилось в Сети

Ранее в Сети появилось видео падения метеорита в Сегежском районе Карелии.
NewInform 02:13
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 05:42
Наука

Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Политическая Экспертиза вчера в 11:29
Общество

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости вчера в 05:59
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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