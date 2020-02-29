Общество
ГородовойЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
Китайские СМИ сообщили, что количество заражений коронавирусом в мире составило больше 85 тысяч человек, умерли 2920 пациентов. В самом Китае, по сообщению национального комитета здравоохранения, умерли 2835 больных. Заболевших было 79 тысяч 251 человек.
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Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек
Известия27 февраля в 22:49
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек
Rambler News Service26 февраля в 00:04
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С
Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Экономика
Когда инвесторам стоит начать покупать акции
Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Политика
Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
Политика
Украина отказалась праздновать День Победы
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Транспорт
В центре Москвы ограничено движение из-за марша памяти Немцова
В центре Москвы введены временные ограничения движения в связи с запланированным маршем памяти Бориса Немцова.
Армия и оружие
Опубликовано видео полетов палубной авиации Северного флота
Палубная авиация Северного флота провела учения на Кольском полуострове: летчики отдельного корабельного истребительного полка в ходе тренировочных полетов отработали в небе Заполярья тактику ведения воздушного боя.
Кино
Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Общество
В небе над Хорватией взорвался метеорит
Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Армия и оружие
Каратели 13 раз нарушили режим тишины — ранен мирный житель
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
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