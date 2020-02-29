Китайские СМИ сообщили, что количество заражений коронавирусом в мире составило больше 85 тысяч человек, умерли 2920 пациентов. В самом Китае, по сообщению национального комитета здравоохранения, умерли 2835 больных. Заболевших было 79 тысяч 251 человек.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

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