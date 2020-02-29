Общество

ГородовойГородовойЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Китайские СМИ сообщили, что количество заражений коронавирусом в мире составило больше 85 тысяч человек, умерли 2920 пациентов. В самом Китае, по сообщению национального комитета здравоохранения, умерли 2835 больных. Заболевших было 79 тысяч 251 человек.
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Главные новости к утру 29 февраля

Коммерсантъвчера в 23:01

Коронавирус подтвержден у 3,5 тыс. человек за пределами КНР

РЕН ТВ26 февраля в 23:49

Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек

Известия27 февраля в 22:49

Европейские фондовые рынки торгуются в минусе

Финмаркет27 февраля в 05:11

Число погибших от коронавируса превысило 2,8 тысячи человек

Дождь27 февраля в 01:40

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Интерфаксвчера в 21:53

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек

Rambler News Service26 февраля в 00:04
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Происшествия

Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

Известия 03:44
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С

Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
RT на русском 03:00
Экономика

Когда инвесторам стоит начать покупать акции

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
Financial One вчера в 08:35
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском вчера в 19:33
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис вчера в 04:38
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Ведомости вчера в 08:06
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Политика

Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
ПолитРоссия вчера в 05:15
Политика

Украина отказалась праздновать День Победы

VSE42.RU 02:24
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru 00:13
Транспорт

В центре Москвы ограничено движение из-за марша памяти Немцова

В центре Москвы введены временные ограничения движения в связи с запланированным маршем памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 02:10
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов палубной авиации Северного флота

Палубная авиация Северного флота провела учения на Кольском полуострове: летчики отдельного корабельного истребительного полка в ходе тренировочных полетов отработали в небе Заполярья тактику ведения воздушного боя.
Рамблер 26 февраля в 04:44
Кино

Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

Новая газета 03:22
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Общество

В небе над Хорватией взорвался метеорит

Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Ореанда-Новости 04:00
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 27 февраля в 04:36
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии

Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
ТАСС 03:39
Армия и оружие

Каратели 13 раз нарушили режим тишины — ранен мирный житель

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт 02:31
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 27 февраля в 11:48
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru 03:25
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
РИА Новости 03:32
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 27 февраля в 08:03
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru вчера в 09:52
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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