Коронавирус
КоммерсантъКоличество заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерло более 328 тыс. человек, вылечилось почти 1,9 млн.
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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек
Нижний Новгород on-line01:59
В России число новых заболевших COVID-19 выросло на 9 263 человек, 93 из них — на Кубани
Югополис19 мая в 03:34
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Подписчики оценили очень высоко физическую форму певицы, которая во многих интервью сообщает, что не ограничивает себя в еде.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Кино
Звезды «Игры престолов» снова снимутся вместе
Культуромания 04:08
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Здоровье
Названы условия для открытия торговых центров во Владимирской области
20 мая Владимир Сипягин встретились с руководителями торговых-развлекательных центров города Владимира, чтобы обсудить условия для возобновления работы этих организаций.
ПроВладимир 04:14
Космос
Комету SWAN можно будет увидеть с Земли без телескопа
В настоящее время комета слабо видима невооруженным глазом в Южном полушарии незадолго до восхода Солнца, что редко позволяет увидеть её без использования телескопа.
V-kosmose.com 19 мая в 02:45
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Российская газета 04:29
Здоровье
В «украинском Ухане» число зараженных коронавирусом подсчитают министры
В Черновицкой области, которая в СМИ получила прозвище «украинский Ухань», со специальным визитом побывают три министра.
Lenta.ru 04:15
Общество
В Красноярском крае за сутки выявлены 376 носителей коронавируса
За все время с начала пандемии проведено тестов на коронавирус в крае — 145 928, 6166 за последние сутки.
Kursk.com 03:37
Футбол
Кузяев хочет остаться в «Зените»
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.
Soccer.ru 03:05
Шоу-бизнес
Галкин выложил романтичное видео с Пугачевой
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Галкина появилось романтичное видео.
WomanHit.ru 03:33
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
Общество
За сутки в России выявлено менее 9 тыс. новых случаев коронавируса
За сутки в 84 регионах России выявлено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
БИЗНЕС Online 03:37
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Здоровье
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47