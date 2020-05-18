Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерло более 328 тыс. человек, вылечилось почти 1,9 млн.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

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