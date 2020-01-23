Здоровье
RT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных случаев. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
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Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Общество
Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Общество
В России уменьшилось число пенсионеров
В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.
Культура
«Я вас не знаю. Идите на ***». Новый министр культуры носила майку с матерной цитатой
Не успел новый российский премьер Михаил Мишустин сформировать новый состав правительства, как в соцсети всплыл матерный компромат на самого "культурного" члена кабмина - Ольгу Любимову, которая сменила Владимира Мединского на посту главы Минкульта.
Общество
Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом
Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
Политика
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Политика
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Политика
Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора
Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Футбол
Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
Культура
Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства
Политика
Максим Решетников уходит с поста губернатора Пермского края
Губернатор Пермского края Максим Решетников переходит на работу в федеральное правительство.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Кино
Назван главный герой приквела «Голодных игр»
В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Культура
Как старые публикации нового министра культуры взорвали общество
Тут многие с негодованием публикуют старые эссе нового министра культуры Любимовой.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.