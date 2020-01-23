Здоровье

RT на русскомRT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных случаев. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Комсомольская правда22:55

Число зараженнных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Росбалт21:46

Число умерших от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 9

НТВ00:18

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

РИА Новости20:05

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек

ТАСС19:34

Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 473 человек

Известия07:30

Число заболевших пневмонией превысило в Китае 570 человек

Аргументы и Факты21:05
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У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
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Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
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Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
Общество

В России уменьшилось число пенсионеров

В России в 2020 году уменьшилось число пенсионеров по причине проведённой реформы. Такое заявление сделал глава ПФР Антон Дроздов.
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«Я вас не знаю. Идите на ***». Новый министр культуры носила майку с матерной цитатой

Не успел новый российский премьер Михаил Мишустин сформировать новый состав правительства, как в соцсети всплыл матерный компромат на самого "культурного" члена кабмина - Ольгу Любимову, которая сменила Владимира Мединского на посту главы Минкульта.
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Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом

Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
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Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
РИА Новости 22:12
Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Вести.Ru 08:20
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Политика

Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
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Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
ODDS.ru 13:25
Культура

Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства

Московский Комсомолец 05:55
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Максим Решетников уходит с поста губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников переходит на работу в федеральное правительство.
Город342 вчера в 23:07
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Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
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Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Кино

Назван главный герой приквела «Голодных игр»

В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
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В России начались продажи смартфона Huawei Y6s

Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
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Как старые публикации нового министра культуры взорвали общество

Тут многие с негодованием публикуют старые эссе нового министра культуры Любимовой.
Ридус 15:39
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Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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