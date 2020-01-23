Здоровье

RT на русскомRT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Онищенко: выявление коронавируса в России может осложниться схожестью симптомов с гриппом

ТАСС04:25

Число заболевших пневмонией в Китае превысило 570 человек

Аргументы и Фактывчера в 21:05

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Известия03:00

Число зараженнных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Росбалтвчера в 21:46

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Газета.Ru03:16

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

РИА Новостивчера в 20:05

Власти Китая сообщили о росте числа инфицированных коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

Василий Голубев: «Быковская остается министром здравоохранения»

Быковская остается министром здравоохранения.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:18
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
РИА Новости 04:24
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 03:04
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском 02:02
Политика

Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым»

Ранее лидер запрещенной в России группировки «Меджлис крымско-татарского народа», экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится «марш на Крым».
РБК 04:19
Происшествия

Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку

Регион online 04:28
Шоу-бизнес

Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже

На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.
Актуальные Новости 04:50
Кино

Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

Кавказский узел вчера в 15:48
Происшествия

Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Вести.Ru 01:54
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

РИА Новости 03:19
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Космос

Телескоп Spitzer прекращает работу из-за запуска James Webb

Решение прекратить работу орбитального инфракрасного телескопа Spitzer, одной из четырех "великих обсерваторий" NASA, связано со скорым запуском аппарата James Webb, который будет исполнять схожие функции.
ТАСС вчера в 15:02
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Происшествия

На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир

В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
РБК Пермский край 03:18
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Авто

Автомобили с пробегом подорожали на 6% в 2019 году

Tvoe-avto.com вчера в 14:54
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru вчера в 11:07
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Наука

Змей связали с истоками китайской эпидемии короновируса

Сообщения указывают нам на то, что змеи были проданы на местном рынке морепродуктов в Ухане, что повышает вероятность того, что 2019-nCoV, возможно, перескочил от летучих мышей к змеям, а затем к людям в начале этой вспышки коронавируса.
Популярная механика 03:51
Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
РБК 03:05
Здоровье

В Китае нашли метод лечения коронавируса

Медики из госпиталя Уханьского университета нашли успешный метод лечения коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:00
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный E-Class

Новый E-Class, который должен появиться в европейских выставочных залах уже этим летом, получип несколько скромных изменениях в дизайне экстерьера и интерьера, наряду с большим количеством технологий и всевозможных гибридных опций.
SpeedMe вчера в 00:59
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное