Здоровье
КоммерсантъЧисло заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 600 человек
В Китае уже 617 человек заболели пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Такие данные представили комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает ТАСС. Больше всего людей заболели в провинции Хунбэй — 444.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Кино
Дени Вильнёв хотел бы ещё раз вернуться в мир «Бегущего по лезвию»
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Путин пожал руку принцу Чарльзу
Политика
В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Происшествия
У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Общество
Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса
Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Зеленский заявил, что завершить конфликт в Донбассе можно «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе полностью прекратить не удалось, передаёт «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Футбол
Отчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Ротенберга
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу владельца "Сочи" Бориса Ротенберга-старшего, передает "Чемпионат.com".
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Экономика
В Челябинской области живут 20 миллиардеров
В Челябинской области за 2018 год о доходах свыше миллиарда рублей заявили 20 человек.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
ЖКХ
Почти 300 тыс. человек остаются без воды в Нижнем Новгороде
Из-за аварии на коммунальном коллекторе, которую планировалось ликвидировать в течение 12 часов, Автозаводский район Нижнего Новгорода остается без водоснабжения с 18:30 мск 22 января.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.