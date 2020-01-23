Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъЧисло заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 600 человек

В Китае уже 617 человек заболели пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Такие данные представили комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает ТАСС. Больше всего людей заболели в провинции Хунбэй — 444.
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Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

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