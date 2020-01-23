Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.

Политика Путин выступил против парламентской формы правления в России Отвечая на один из вопросов, глава государства подчеркнул, что его личное мнение сводится к тому, что менять форму правления в России, например, на парламентскую, не нужно.

Гаджеты Представлена колонка JBL Pulse 4 Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.

Гаджеты Эту функцию MIUI владельцы Xiaomi и Redmi ждали годами Графическая оболочка MIUI для смартфонов Xiaomi и Redmi долгое время была одним из немногих пользовательских интерфейсов, в котором отсутствовал отдельный раздел для установленных приложений (меню приложений или app drawer).

Политика В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.

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Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

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Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.