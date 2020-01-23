Здоровье

RT на русскомRT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
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Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Российская газета02:24

В Китае растет число заболевших коронавирусом — выявлено свыше 600 случаев

Красная весна04:14

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Газета.Ru03:16

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Комсомольская правда04:53

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Аргументы и Фактывчера в 21:05

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

РИА Новостивчера в 20:05
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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Отвечая на один из вопросов, глава государства подчеркнул, что его личное мнение сводится к тому, что менять форму правления в России, например, на парламентскую, не нужно.
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Графическая оболочка MIUI для смартфонов Xiaomi и Redmi долгое время была одним из немногих пользовательских интерфейсов, в котором отсутствовал отдельный раздел для установленных приложений (меню приложений или app drawer).
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Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
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Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек

Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
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Змеиный грипп: в Китае нашли источник заражения новым коронавирусом

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Список лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire.
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Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки

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В Донецке 20 января текущего года убит замкомандира полка спецназначения МВД ДНР Алексей Кривуля.
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Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
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