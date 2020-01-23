Здоровье
RT на русскомЧисло заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Путин выступил против парламентской формы правления в России
Отвечая на один из вопросов, глава государства подчеркнул, что его личное мнение сводится к тому, что менять форму правления в России, например, на парламентскую, не нужно.
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Гаджеты
Представлена колонка JBL Pulse 4
Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Гаджеты
Эту функцию MIUI владельцы Xiaomi и Redmi ждали годами
Графическая оболочка MIUI для смартфонов Xiaomi и Redmi долгое время была одним из немногих пользовательских интерфейсов, в котором отсутствовал отдельный раздел для установленных приложений (меню приложений или app drawer).
Общество
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Барселону»
Нападающий английского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг дал свое согласие на переход в испанскую "Барселону" в текущее зимнее трансферное окно.
Армия и оружие
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Футбол
Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек
Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
Наука
Змеиный грипп: в Китае нашли источник заражения новым коронавирусом
Впервые заражение человека новым типом коронавируса могло произойти из-за контакта со змеями.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Список лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.
Здоровье
Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки
Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля
В Донецке 20 января текущего года убит замкомандира полка спецназначения МВД ДНР Алексей Кривуля.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.