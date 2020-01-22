Общество
DP.RUЧисло заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 473
Количество заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось в Китае до 473 человек. Об этом сообщает во вторник издание "Жэньминь жибао".
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Число заразившихся пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 473 человек – СМИ
Москва 24вчера в 07:20
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Общество
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