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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.В источнике
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Дождь

Кто отдыхает, а кто кормит голубей? Как прошла акция солидарности Хабаровску в Москве

Дождь11:13
Эхо Москвы

ОВД-Инфо: На акциях в поддержку Хабаровского края сегодня по всей России задержали более 60 человек

Эхо Москвы12:04
Коммерсантъ

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Коммерсантъ09:36
Znak.com

В городах России проходят акции солидарности с митингующими в Хабаровском крае

Znak.com06:53
Новая газета

В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с Хабаровском

Новая газета07:30
Фонтанка.Ру

Задержанным за несанкционированную солидарность Хабаровску в Петербурге вменяют «коронавирус»

Фонтанка.Ру11:28
РБК

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

РБК08:37

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07
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