Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
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Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.В источнике
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